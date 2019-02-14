شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: زيادة بنسبة 69% في تغطية خدمات القسطرة القلبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن مراكز القلب التخصصية توسعت في تغطية خدمات القسطرة القلبية في كافة مناطق ومعظم محافظات المملكة منذ بداية عام 2016م وحتى نهاية عام 2018م حيث تقدر الزيادة في التغطية بنسبة 69% ، كما بلغ إجمالي عدد عمليات القسطرة القلبية للكبار والصغار التي أجريت في 22 مركزاً للقلب (98601) عملية وذلك خلال نفس الفترة ، كما بلغ عدد عمليات جراحة القلب للكبار والأطفال التي أجريت في هذه المراكز (7453) عملية .

وبينت الصحة أن خدمات مراكز القلب تتضمن عمليات قسطرة القلب للكبار والأطفال، عمليات جراحة القلب للكبار والأطفال، عمليات قسطرة كهربائية للكبار، زراعة الصمام الأورطي من خلال القسطرة، وعمليات القسطرة للتشوهات الخلقية لدى الكبار والأطفال وعمليات القسطرة لإصلاح الصمام التاجي وعمليات القلب المفتوح المعقدة وزارعة جهاز مضخة مساندة للبطين الأيسر LVAD مع وجود خطط لإنشاء مراكز لزراعة القلب تابعة لوزارة الصحة.

يذكر أن عدد حالات القسطرة للكبار ارتفع من 2016 إلى 2018 بنسبة أكثر من 90% وكذلك ارتفع عدد عمليات القلب المفتوح بنسبة تزيد عن 40% مما يدل على أن الوزارة أصبحت أقرب للمرضى في مناطقهم مما يساعد على سرعة ودقة التشخيص والعلاج دون أن يتكبد المريض عناء السفر وتباعد المواعيد للإجراءات المختلفة.

وتواصل الصحة جهودها لتسهيل وصول المواطنين للخدمة من خلال التوسع في القسطرة وتقديم الرعاية الطارئة والعاجلة في مناطقهم، وهو ما أسهم بحمد الله في تقليل التأخر في الحالات حتى إيجاد قبول في المدن الرئيسية.