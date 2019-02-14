فساد المنظمات الدولية المانحة يطال اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تقرير تتواصل سلسلة الفضائح لأحد أهم المنظمات الدولية المعنية بمساعدة المحتاجين والنازحين في مختلف دول العالم.

وتوثق الصور جانب من فساد التابع للأمم المتحدة يتوزيعة شحنة من القمح التالف التي أرسلها لليمن.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن”جمعية حماية المستهلك” في حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء كشفت فيه بأن القمح الواصل إلى اليمن “منتهي الصلاحية”.

وذكرت الجمعية أن “باخرة فرغّت شحنة كبيرة من القمح منتهي الصلاحية، في ميناء مدينة عدن”.

ولفتت الجمعية في مذكرتها إلى أن الباخرة التي وصلت ميناء عدن، كانت تحمل شحنة من 32 ألف طن من القمح الأمريكي المنشأ منتهي الصلاحية، وتابع لبرنامج الغذاء العالمي”. وقالت الجمعية إنه “وعلى الرغم من تعفن القمح على ظهر الباخرة وعدم صلاحية استهلاكه، إلا أنه تم تفريغه وتعبئته في أكياس تمهيداً لتقديمه كمساعدة للمواطنين اليمنيين، مع أنه كان يفترض، بل ويجب إعادته إلى مصدره كونه متعفنا وغير صالح للاستخدام الآدمي”.

وتوضح الصور شحنة القمخ الفاسدة البالغ كميتها 32 طن من القمح والتي قدمتها برنامج الغذاء العالمي، كمساعدات مخصصة لإغاثة الشعب اليمني .

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