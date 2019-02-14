دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أكدت شركة شاومي انها ستكشف عن هواتفها الرائدة للعام الجديد خلال حدث ضخم سيقام يوم 20 فبراير الجاري في العاصمة الصينية بكين وذلك خلال بوستر إعلاني نشره الرئيس التنفيذي للشركة على مواقع التواصل .

بالتأكيد نحن هنا نتحدث عن سلسة Mi 9 حيث من المتوقع ان تكشف الشركة عن ثلاث هواتف دفعة واحدة هي Mi 9 Lite و Mi 9 بالإضافة إلى النسخة الأقوى Mi 9 Pro أو Explorer Edition.

التسريبات والصور المنتشرة هذه الساعات تشير إلى ان الهاتف سيأتي بالوان متدرجة من الخلف مع ثلاث كاميرات بينما ستحمل نسخة Pro الأقوى 4 كاميرات من الخلف مع استمرار الخلفية الشفافة.

أشياء أخرى مثل معالج سناب دراغون 855 و شاشات OLED ونظام اندرويد 9 والشحن السريع كلها ستكون موجودة ولمعرفة المزيد من التفاصيل يجب ان ننتظر حدث الشركة بعد 6 ايام من الآن.

المصدر

التدوينة شاومي تختار 20 فبراير موعداً للكشف عن سلسلة هواتف Mi 9 ظهرت أولاً على عالم التقنية.