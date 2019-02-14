دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ساوند كلاود تحتفي بأكثر من 200 مليون مسار موسيقي أصلي ومعدل

المنصة الموسيقية ساوند كلاود تحظى بشعبية كبيرة وعدد مستخدمين تجاوز 175 مليون موزعين في مناطق مختلفة من العالم، كما أنها توفر اليوم أكثر من 200 مليون مسار موسيقي تم تحميلها على المنصة في الوقت الذي توفر فيه خدمات موسيقية كبيرة عدد أقل كسبوتيفاي بـ 35 مليون أغنية وخدمة آبل الموسيقية بحوالي 45 مليون أغنية.

لكن هذا الفرق الشاسع في المسارات المحملة يعود لكون ساوند كلاود توفر منصة مرنة لمستخدميها وصانعي المحتوى الصوتي، فهي على سبيل المثال توفر ملجأ للأغاني المضاف إليها المؤثرات الصوتية والريمكس وما إلى ذلك بطابع قانوني للمحتوى المضاف دون انتهاك حقوق الملكية للمسار الأصلى وهذه ميزة يحبذها الكثير من محبي المنصة ورافعي المحتوى المعدل وخصوصاً من فئة الشباب.

فيما لو لجأنا للمقارنة من جانب الاشتراكات المدفوعة بين ساوند كلاود و سوبتيفاي و خدمة آبل الموسيقية سنرى فارقاً كبيرأ أيضاً لكن هذه المرة لصالح المنصتين الأخرتين، فبالرغم من أن اشتراك كلاود أقل بحوالي 5 دولارات كما أنها توفر محتوى حصري إلى أن أعداد اشتراكتها المدفوعة في حدود 100 ألف وجمهورها الباقي مكتفي بالمحتوى المجاني المتوفر، بينما سبوتيفاي فقد تعدى مجموع اشتراكاتها المدفوعة حاجز 87 مليون خلال إحصائية العام الماضي 2018.

التدوينة ساوند كلاود تحتفي بأكثر من 200 مليون مسار موسيقي أصلي ومعدل ظهرت أولاً على عالم التقنية.