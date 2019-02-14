دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة سوبر ماريو ميكر 2 تصل نينتندو سويتش في يونيو القادم

أعلنت شركة نينتندو على أنها ستطلق الجزء الثاني من لعبتها “سوبر ماريو ميكر 2” لوحدات سويتش في يونيو القادم، حيث جاء إعلان الشركة خلال عرض أخبارها الحصرية عبر Nintendo Direct، فيما تحظى اللعبة بعديد من المزايا والإضافات الجديدة لتوسيع الخيار أمام جمهورها الواسع في بناء مراحلها كما يظهر العرض الترويجي للعبة.

وكما هو واضح فإن سوبر ماريو ميكر 2 نسخة مطورة ومكملة لتلك الأخرى التي تم إطلاقها في سبتمبر 2015 وكسبت شعبية كبيرة وجمهوراً واسع؛ لذا فأن تطوير المراحل وبناءها وكذلك مشاركتها مع الأصدقاء عبر خدمات الاشتراك لسويتش سيكون متوفراً، كما أن هنالك إضافة جديدة تكمن في إمكانية المستخدم بناء المرحلة باستخدام الإصبع بدلاً من الاعتماد كلياً على القلم الالكتروني كما كان الحالي في النسخة السابقة.

يمكن توقع كم سيكون هذا الخبر ساراً لمحبي هذه اللعبة والتي ستفتح باب التحديات مجدداً بينهم والأصدقاء في بناء آلاف المراحل الصعبة بعيداً عن المستوى التقليدي، فقط أقل من 4 شهور وستكون اللعبة حاضرة ما علينا سوى الانتظار!

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التدوينة لعبة سوبر ماريو ميكر 2 تصل نينتندو سويتش في يونيو القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.