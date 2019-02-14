شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يطلق موقع مدرسة للتعليم الإلكترونى فى 1000 قرية لا تتصل بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، موقع "مدرسة" فى 1000 قرية، بهدف توفير منصات تعليمية إلكترونية متنقلة للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت.

ويوفر المشروع حلولًا تعليمية بديلة للطلاب العرب فى المناطق غير المتصلة بالإنترنت، للاستفادة من محتوى منصة "مدرسة"، والتى تعد الأكثر تميزاً من نوعها على مستوى العالم العربى، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث تضم 5000 درس تعليمى بالفيديو تشمل مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وتغطى المراحل المدرسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثانى عشر، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "أطلقنا اليوم مبادرة لتوفير منصة "مدرسة" للتعليم الالكترونى والتى تضم 5000 درس تعليمى مصور فى العلوم والرياضيات باللغة العربية لجميع المراحل التعليمية"، مضيفاً "أطلقنا مبادرة لتوفير المنصة فى ألف قرية لا تتصل بشبكة الانترنت وذلك كمرحلة أولى لتغطية كافة المناطق النائية فى العالم العربى.. التعليم العادل هو أن توفر أفضل مستوى تعليمى للأطفال حتى لو سكنوا قمم الجبال".

وحول أهمية التعليم الإلكترونى فى سد الفجوة التعليمية فى العالم العربى، قال حاكم دبى، "النهوض بواقع التعليم فى العالم العربى أولوية ملحّة.. والتعليم الإلكترونى هو المسار الأكثر فعالية لتمكين الطلاب العرب"، معتبراً أن "التعليم فى العالم العربى هو الأمل الأكبر.. ولا توجد عوائق يمكنها أن توقف طلابنا عن التعلم"، مضيفاً "التعليم الإلكترونى هو الحل المثالى للوصول إلى كل طالب عربى أينما كان"، ونوه إلى أن "موقع "مدرسة" فى 1000 قرية هو رسالة حياة وإصرار ومستقبل أفضل"، فيما ختم التصريحات بقوله "نجاح مجتمعاتنا واقتصاداتنا ومستقبلنا له مفتاح واحد: التعليم".