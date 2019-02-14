كشف تفاصيل الجلسة المغلقة... الكويت اقترحت الزيارة وإسرائيل رفضت

أبلغ رئيس مجلس الأمن الدولي، أناتوليو نونغ أمبا، ممثلي الدول الأعضاء في جلسة مغلقة، برفض إسرائيل الزيارة التي اقترحتها الكويت للأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، الأربعاء، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، عُقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، كشف فيها أن رئيس مجلس الأمن الدولي، أناتوليو نونغ أمبا، أبلغ ممثلي الدول الأعضاء في جلسة مغلقة هذا الرفض، وفقا لوكالة الأناضول.

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وأوضح العتيبي أن "رئيس مجلس الأمن قدم (خلال الجلسة المغلقة) إفادة بشأن الزيارة، وحول مشاورات أجراها في الأيام الأخيرة مع مراقب فلسطين (رياض منصور)، والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة (داني دانون)".

وأردف قائلا: "أبلغنا رئيس المجلس أن إسرائيل رفضت رفضا قاطعا إنجاز مثل هذه الزيارة"، مؤكدا بقوله: "أعربت عن أسفي لذلك، رغم أن أعضاء المجلس سبق أن طالبوا كثيرا بضرورة إجراء مثل هذه الزيارة".

بدوره، أشار رئيس مجلس الأمن إلى أن الجلسة المغلقة شهدت مناقشة إجراء تلك الزيارة، لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل أخرى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي، قوله إن" الإسرائيليين قالوا لا لمثل هذه الزيارة"، فيما أعلن آخر في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن أن الولايات المتحدة لم تحتج حتى للاعتراض.

وأوضحت الوكالة أن ذلك تم خلال اللقاء المخصص لمناقشة قرار "إسرائيل" إنهاء عمل المراقبين الدوليين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، نهاية كانون الثاني/ يناير.

وقالت القناة السابعة في التلفزيون العبري، اليوم الخميس، إن طلب الزيارة جاء بمبادرة فلسطينية طُرحت بالأمس خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي لمسألة إنهاء الحكومة الإسرائيلية عمل المراقبين الدوليين في مدينة الخليل (جنوب القدس).

ونقلت القناة العبرية، عن السفير الإسرائيلي في مجلس الأمن داني دانون، قوله: "إن إسرائيل عارضت المبادرة الفلسطينية، لأنها جزء من حملة دعاية مستمرة تهدف إلى تقديم حقيقة زائفة للمجتمع الدولي".