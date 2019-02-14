وأفاد مصدر في الشرطة العراقية، أن انفجار العبوة الناسفة أودى بحياة ثمانية مقاتلين وأصاب اثنين. وكشفت المصادر أنه من بين القتلى، آمر فوج التدخل في سرايا السلام، حسين عطية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 8 مقاتلين تابعين للتيار الصدري بعبوة ناسفة في سامراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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