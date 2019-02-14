تعليق قوي من قطر بعد إدراج السعودية على القائمة السوداء

وطالب أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، السلطات السعودية بتوجيه بعثاتها الدبلوماسية في أوروبا للتوقف عن الأكاذيب بحق دولة قطر.

وأوضح الرميحي، في تعليق له على بيان للسعودية عبرت فيه عن أسفها، لإدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من المفوضية الأوروبية.

وقال في هذا الصدد: "أتمنى أن يتم توجيه رؤساء بعثاتكم في أوروبا بالتوقف عن الأكاذيب تجاه قطر، لأن لا أحد سيستمع لهم بعد هذه القائمة".

​وتساءل في تغريدة أخرى: "بعد إدراج المفوضية الأوروبية السعودية بالقائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، هل مازال الجبير على نفس قناعاته وفبركاته التي طالما رددها تجاه قطر ؟!".

​​وكان المفوضية الأوروبية، قالت، أمس الأربعاء، إنها "أضافت المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

فيما ردت المملكة العربية السعودية على الاقتراح، وأعربت، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فجر اليوم الخميس، عن "أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".