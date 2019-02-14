نائب في البرلمان السوري: فبركة الهجمات الكيميائية له تبعات قانونية

وجاءت تصريحات الزعبي في أعقاب اعترافات منتج في شبكة "بي بي سي"، بتنظيم تصوير الهجوم الكيميائي في مدينة دوما في ربيع عام 2018.

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وأضاف الزعبي أن منظمة "الخوذ البيضاء"، دأبت على فبركة هجمات كيميائية في سوريا، مشددا على أن ذلك سيكون له تبعات قانونية.

وأشار إلى أنه، قد تم حصار سوريا بزعم تنفيذ سوريا هجمات كيميائية وهو ما تبين كذبه لاحقا، مطالبا برفع هذا الحصار ومعاقبة كل من شاركوا في هذه الفبركات.

وأكد الزعبي أن دمشق سترفع دعاوى قضائية عبر المحافل الدولية، لطلب تعويضات، رغم عدم توقعها بالحصول عليها لكن الأمر سيكون محاولة لإثبات الحق.

وتوقع الزعبي أن يستمر الغرب في إنتاج الفبركات، ودعم هذه المنظمة مشيرا إلى ملايين الدولارات القطرية التي قدمت مؤخرا للخوذ البيضاء.

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أنه نتيجة لهذا التزوير، فإن التحالف الغربي وجه ضربة قوية لسوريا، مؤكدة أن موسكو كشفت هذا التزوير.