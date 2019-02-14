القوات العراقية تقتل مجموعة من قيادات "داعش" في مقر خفي

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بعملية استباقية نوعية، من تدمير وكر كان يستخدم كمقر قيادة لبقايا عصابات "داعش" الإرهابية، خلال عملية أمنية في منطقة "مطيبيجة" الحدودية الواقعة بين ديالى وصلاح الدين.

وأضافت الخلية أن العملية أسفرت عن قتل عدد من القيادات الإجرامية، منوها إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلتنا، الجمعة 8 شباط/ فبراير، قائلا:

"إن القطعات الأمنية تسيطر بالكامل على منطقة "زور كنعوص" الواقعة جنوب الموصل، مركز نينوى، وشمال محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، بعد قتل عناصر "داعش".

وبيّن رسول معلومات استخبارية عن وجود وكر لـ"داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في منطقة "زور كنعوص" التابعة إداريا لمحافظة صلاح الدين، وعليه شرعت القوات المشتركة بعملية بإسناد من طيران الجيش لتدمير الوكر.

وكشف رسول، تم قتل بحدود 6 إرهابيين، في الوكر، والاستيلاء على معدات وأسلحة كانت موجودة في داخل الوكر. مؤكدا أن العملية انتهت بعد أن تم تفتيش المنطقة بشكل جيد، والآن هي تحت متابعة دقيقة من قبل القطاعات الأرضية، والأجهزة الاستخبارية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.