نتنياهو معلقًا على جلوسه بجانب وزير الخارجية اليمني: "نصنع التاريخ"

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جلوسه إلى جانب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في مؤتمر " السلام والأمن في الشرق الأوسط" في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الخميس، بعبارة "نصنع التاريخ".

ونشر نتنياهو على حسابه في "تويتر" خبرا يتضمن صورة له إلى جانب اليماني وكتب فوقها بالعبرية "نصنع التاريخ".

وكان المؤتمر انطلق اليوم بمشاركة نتنياهو ووزراء خارجية عرب وغربيين وتركز على الموضوع الإيراني.

وجلس نتنياهو وإلى جانبه وزير الخارجية البحريني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وكان نتنياهو التقى في مقر إقامته في وارسو أمس وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وردا على سؤال إن كانت مملكة البحرين ستدعو نتنياهو للزيارة، قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، لدى خروجه من جلسة المؤتمر، للصحفيين باللغة الانجليزية "سيحدث عندما يحدث".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية رجحت في الأشهر الماضية تطبيعا للعلاقات بين إسرائيل والبحرين قريبا.