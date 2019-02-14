شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اكتمال 60% من أعمال توسعة الساحات الغربية بالمسجد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت مصادر إن نسبة الإنجاز في توسعة الساحات الغربية بالمسجد النبوي بلغت أكثر من 60%، وأن العمل متواصل لضمان اكتمال النسبة المتبقية من أعمال المشروع في أسرع وقت ممكن، للتسهيل على الزائرين.

وأوضحت المصادر أنه بانتهاء الأعمال ستصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمسجد النبوي لنحو 1.8 مليون مصل، لافتة وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أنه من المتوقع أن تستوعب ساحات المسجد أكثر من 230 ألف مصل.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس تفقد في مطلع الشهر الجاري أعمال التوسعة في الساحة الغربية، حيث أوضح أنه سيتم تهيئة وربط هذه الساحة مباشرة بالساحات الأخرى لضمان انسيابية الحركة واستيعاب الكثافة والزيادة في أعداد المعتمرين والزائرين.