أجمل رسائل الحب للعشاق بمناسبة يوم عيد الحب

يحتفل العالم كله بمختلف الدول بعيد الحب أو "الفلانتين داى"، فى يوم 14 من شهر فبراير من كل عام؛ وذلك تعبيرا عن أهمية وقيمة الحب الكبرى فى حياتنا وبفضله يعيش الناس فى سعادة وسلام بدون مشاكل أو صراعات.

ولا يقتصر فقط على حب الرجل للمرأة أو العلاقات العاطفية بشكل أو بآخر، بل يشمل أيضا كافة العلاقات الإنسانية بين البشر، وسوف نلقى الضوء قليلا على بعض الرسائل والعبارات التى يتم تبادلها بمناسبة عيد الحب، حيث تحتفل كل دولة وكل مجتمع على بطريقة خاصة.

و من المتعارف عليه أن يقوم الرجل بشراء الهدايا للمرأة التى يحبها، وأحيانًا تكون الهدية نوعا من الشوكولاتة لتصبح هدية وأكلة فى آن واحد، حيث لم يقف الأمر عند هذا، بل من يقوم بشرائها وإهدائها للآخر هى المرأة وليس الرجل.

باقة من الرسائل:

أهديك حبيبى وردتين وردة حمرا تقول بحبك .. ووردة صفرا تقول بغير عليك .

دخلت إمتحان الحب ونسيت شكل الكتابة فكتبت اسمك سؤال ورسمت عيونك إجابة .

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد .

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لو أن الحب كلمات تتكتب لانتهت اقلامي من زمان ولكن الحب ارواح ..فهل يكفيك روحى يا حبيب أيامي ؟!.

يكفينى من عمرى لحظتين ..لحظة تكون فيها سعيد ..ولحظة تفتكرنى وانا عنك بعيد.

اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى حياتى ، عمرى ، رسايلى إلا حبك عمره ما ينتهى .

الثلج هدية الشتاء والشمس هدية الصيف الزهور هدية الربيع وأنت هدية العمر.

عيد حب سعيد عمر مديد لبس جديد صحة حديد وبوسة لحبيبي الوحيد.

عمري ما فكرت فيك وما خطر في البال حبك، دلوقتي قلبي مشتريك وعينيا بتقول بحبك.