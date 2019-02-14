طريقة "منخفضة التكاليف" للتعبير عن الحب في الفلبين

تستخدم فلبينيتان مهاراتهما في مشروعهما الخاص بفن طي الورق، أو "الأوريجامي" لجذب العشاق الذين تهمهم التكلفة قبيل عيد الحب وتقدمان باقات من الورود وزهور عباد الشمس مصنوعة من الورق بسعر رخيص مقارنة بأسعار الأزهار الحقيقية، وفقا للعين الإخبارية.
ويرى مدخرون يبحثون عن طريقة جديدة لإثارة إعجاب مَن يحتلون مكانة خاصة في قلوبهم أن زهور الأوريجامي طريقة لإعلان الحب الأبدي بنصف تكلفة الزهور الحقيقية.
وقال الطالب الجامعي بايرون بوينو وهو يختار باقة: "أرى أنها مصنوعة بشكل ممتاز حقا وبمهارة عالية".
ويبلغ ثمن شراء نصف دستة من الورود الورقية من الإنترنت 450 بيزو (8.64 دولار)، مقارنة بنحو 800 بيزو للأزهار الحقيقية التي تباع بالسوق الرئيسية في العاصمة الفلبينية، وهو سعر يتوقع البائعون أن يرتفع في يوم عيد الحب.
وتلقت آن رودريجيز، وهي طبيبة، وشريكتها أليكس كاسترو، وهي محامية، عددا هائلا من طلبات الشراء منذ قررتا تحويل هوايتهما إلى مشروع صغير على موقع "فيسبوك".
وتمضي الاثنتان 3 ساعات في طي وتنسيق كل باقة زهور، وتوقفتا عن تلقي الطلبات الخاصة بعيد الحب لأنهما لم تعودا قادرتين على تلبيتها.
وقالت كاسترو: "الشيء المميز في زهور الأوريجامي أنها لا تذبل أبداً لذا عندما تعطيها لأحدهم، يكون بمقدوره الاحتفاظ بها للأبد".
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