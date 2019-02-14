ضمن إعلاناتها التشويقية لهاتفها الرائد القادم أعلنت شركة إل جي انها ستجلب تقنية Crystal Sound OLED إلى شاشة هاتفها القادم LG G8 وذلك لتقديم تجربة صوت عالي الجودة للمستخدمين.
الفكرة هي ان تعمل الشاشة كمضخم للصوت دون الحاجة لوجود سماعة اخرى في الجزء العلوي من الهاتف وهذا يعني صوت قوي ومظهر افضل وابسط للهاتف بشكل عام.
أيضاً وضمن حديثها عن الصوتيات أعلنت ال جي ان مدخل 3.5mm مستمر ولن يتم إلغاءه وطبعاً سيتم دعم Hi-Fi Quad DAC لإخراج صوت عالي الجودة بالاضافة إلى تقنية Boombox لتوليد الصوت من خلال غرفة رنين داخل الهاتف.
كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في مؤتمر إل جي الذي سيقام يوم 24 فبراير الجاري في مدينة برشلونة.
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التدوينة إل جي ستقدم صوت عالي الجودة عبر شاشة هاتف LG G8 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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