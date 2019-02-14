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إل جي ستقدم صوت عالي الجودة عبر شاشة هاتف LG G8

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دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ضمن إعلاناتها التشويقية لهاتفها الرائد القادم أعلنت شركة إل جي انها ستجلب تقنية Crystal Sound OLED إلى شاشة هاتفها القادم LG G8 وذلك لتقديم تجربة صوت عالي الجودة للمستخدمين.

الفكرة هي ان تعمل الشاشة كمضخم للصوت دون الحاجة لوجود سماعة اخرى في الجزء العلوي من الهاتف وهذا يعني صوت قوي ومظهر افضل وابسط للهاتف بشكل عام.

أيضاً وضمن حديثها عن الصوتيات أعلنت ال جي ان مدخل 3.5mm مستمر ولن يتم إلغاءه وطبعاً سيتم دعم Hi-Fi Quad DAC لإخراج صوت عالي الجودة بالاضافة إلى تقنية Boombox لتوليد الصوت من خلال غرفة رنين داخل الهاتف.

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كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في مؤتمر إل جي الذي سيقام يوم 24 فبراير الجاري في مدينة .

المصدر

التدوينة إل جي ستقدم صوت عالي الجودة عبر شاشة هاتف LG G8 ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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