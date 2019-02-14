انستغرام يختبر هذه الميزة لمستخدمي نسخته عبر الويب

أفادت تقارير صحفية عالمية مُتخصصة في مجال التكنولوجيا، إن مسؤولي تطبيق انستغرام يعملون خلال الفترة الجارية على توفير خاصية الرسائل المباشرة Direct لمستخدمي نسخته عبر الويب.
طرح alqiyady 1 طرح
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وهي الميزة التي كانت تتوفر فقط لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل ios و أندرويد من تطبيق انستغرام قبل ظهور أيقونة الرسائل المباشرة أعلى الواجهة الرئيسية لانستغرام في نسخة الويب على أن يتم تعميمها خلال الفترة المقبلة.
انستغرام يُتيح هذه الميزة لتسهيل عملية النشر alqiyady 1 انستغرام يُتيح هذه الميزة لتسهيل عملية النشر
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ونوهت التقارير ذاتها إلى أن مسؤولي انستغرام لا يخططون في الفترة الحالية للسماح لمستخدمي نسختهم عبر الويب بتحميل الصور أو مقاطع الفيديو أو القصص واقتصارها على حاملي الهواتف فقط.المزيد:
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