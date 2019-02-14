"قناص الإمارات".. أول سيارة لاسلكية مسلحة فى عجمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شرطة عجمان بقيادة اللواء سلطان بن عبدالله النعيمى "قناص الإمارات" وهى أول سيارة لاسلكية مسلحة على مستوى الدولة خلال مشاركة القيادة فى أسبوع الابتكار تحت شعار "الإمارات تبتكر". وقال القائد العام لشرطة عجمان، إن ابتكار قناص الإمارات يمثل امتدادا لسلسلة نجاحات وإبداعات الكوادر الشرطية والوطنية على مستوى القيادة. Advertisements

أثناء الكشف عن السيارة

السيارة وأشاد النعيمي بجهود وإبداع المبتكر المساعد أول ماجد إبراهيم الزرعونى الذى استطاع تنفيذ الفكرة الابتكارية وحرصه على تطوير العمل الشرطى، داعيا إلى دراسة إمكانية تطوير قناص الإمارات من حيث قوة السلاح وكفاءته وتحويل السيارة إلى عربة مصفحة أكثر قوة ومتانة قادرة على التعامل مع مختلف الظروف والمؤثرات البيئية.

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