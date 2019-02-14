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دمشق — سبوتنيك. وقال صابوني خلال فعالية إطلاق التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة: "المؤشرات كانت تدل على أن سوريا قبل الحرب كانت الأقرب بين الدول لبلوغ أهداف الألفية للتنمية المستدامة".
© Sputnik . Murad Saeed
وكانت الحكومة السورية أطلقت منذ أيام مشروع البرنامج الوطني لسوريا ما بعد الحرب والذي يرسم مشروع الدولة السورية للعام 2030، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس أن أزمة الطاقة في سوريا سببها الحصار الاقتصادي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس أن أزمة الطاقة التي تمر بها سوريا ناتجة عن الحصار الاقتصادي، قائلا: "ما يعانيه المواطن اليوم من أزمة الطاقة ومستلزماتها وغيرها هو نوع جديد من الحصار الاقتصادي"، بحسب "الوطن" السورية.
ودرس مجلس الوزراء أهمية تحديد الموارد المالية اللازمة لإنجاز البرنامج الوطني للدولة السورية لما بعد الحرب، إذ أوضح رئيس الحكومة أنها تشمل الموارد الذاتية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص والإقراض المتاح من المصارف السورية والاستثمار الداخلي والخارجي، فيما أوصت المداخلات بضرورة اعتماد بيانات واقعية وتحديد هوية واضحة للاقتصاد السوري باعتبارها أساس الخطط والبرامج المستقبلية، والربط بين مراحل الإنجاز وفق مسارات مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صابوني يكشف عن هدف اقتربت منه سوريا قبل الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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