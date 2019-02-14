الارشيف / اخبار الخليج

ملامح باذخة لزيارة ابن سلمان لباكستان... 300 سيارة لاند كروزر و5 شاحنات لنقل متعلقاته الشخصية من المملكة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم الزيارة يومين فقط.

عمران خان

© REUTERS / REUTERS TV

وسيتم منح ولي العهد بروتوكول VVIP والذي يعني شخصا أكثر من مهم، وعند دخول طائرته للمجال الجوي الباكستاني، سترافقه طائرات مقاتلة من طراز JF-17 في الأجواء الباكستانية.

واحتوت قائمة المتعلقات التي يصحبها معه إلى باكستان، خمس شاحنات تحمل احتياجات ولي العهد الشخصية إلى إسلام آباد، من أدوات للتمارين وأثاث وأمتعة شخصية أخرى.

وتم حجز فندقين من فئة الخمس نجوم بالكامل للوفد السعودي، كما وصل الحرس الملكي إلى العاصمة الباكستانية للقيام بالترتيبات الأمنية اللازمة لاستقبال ولي العهد بحسب مسؤول في بلدية إسلام آباد.

وسيتم شحن 80 حاوية من الأمتعة واللوازم إلى العاصمة الباكستانية للتحضير لزيارة بن سلمان ومرافقيه، كما ستصل سيارات ولي العهد التي سيستخدمها قبل يوم من وصوله إلى البلاد.

Advertisements

ويضم الوفد السعودي حوالي 1100 مسؤول ورجل أعمال، على أن يتم الانتهاء من تجديد المقر الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني الذي بدأ العمل فيه منذ الأسبوع الماضي قبل وصوله.

وسيكون ولي العهد السعودي أول ضيف دولة يقيم في المبنى الحكومي المخصص لرئيس وزراء باكستان، كما أحضر المسؤولون الأمنيون السعوديون مشرفيهم الأمنيين وموظفي الأمن الصغار لإجراء الترتيبات اللازمة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court

ومن المنتظر نشر عناصر من الجيش الباكستاني في نقاط مهمة خلال زيارة بن سلمان للبلاد، الذي سيستقله رئيس الوزراء، عمران خان، في المطار.

وتقام مأدبة غداء على شرف ولي العهد في بيت رئيس الوزراء الباكستاني، في حين تم تحديد مأدبة الدولة في قصر الرئاسة، كما وتم حجز أسطول مكون من 300 سيارة لاند كروز ليستخدمه الوفد أثناء الإقامة في باكستان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملامح باذخة لزيارة ابن سلمان لباكستان... 300 سيارة لاند كروزر و5 شاحنات لنقل متعلقاته الشخصية من المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا