سر مكالمة الـ40 دقيقة مع الملك السعودي ووصفه لرئيس أمريكا بالكاذب

وقال بندر بن سلطان، إن الرئيس الأمريكي السابق أوباما "راوغ بشأن التحرك العسكري بسوريا بسبب المفاوضات مع إيران حول الملف النووي".

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وأكد بندر بن سلطان لموقع "إندبندنت عربية" أن حلفاء واشنطن أصيبوا بصدمة وذهول لأنهم اكتشفوا "أن مكاسب إيران في سوريا كانت بسبب مفاوضات أوباما مع طهران على النووي".

وحسب رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، فقد أرسلت كل من فرنسا وبريطانيا طائرات عسكرية إلى قبرص لضرب أهداف في سوريا، فيما أكدت لهم أمريكا أنها ستساهم بالمعلومات الاستخباراتية.

وأشار بندر بن سلطان إلى أن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز "تفاجأ برد فعل أوباما، ومراوغته، ولم يستسغ ذلك، ويقول الأمير بندر إنه في آخر مكالمة بين أوباما وبين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وكان فيها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق كاميرون، ومدتها تزيد عن 40 دقيقة، ومما قاله الملك عبدالله لأوباما في مكالمة هاتفية:"لا أصدق نفسي أنني يوما ما سأعيش ورئيس للولايات المتحدة الأمريكية يكذب عليّ". وكان أوباما يحاول الدفاع عن موقفه".

وتابع بندر بن سلطان أن الرئيس هولاند أخبر الملك عبد الله أنه عندما أبلغوه أن أوباما سيهاتفه جمع كل القطاعات العسكرية للتنسيق للرد على "استخدام الكيماوي" لكنه صدم حينما رد أوباما:"كم تتوقع أن يستغرق كل هذا؟ قال أوباما 6 أشهر وبعدها أغلق هولاند الخط وانتهت المكالمة".