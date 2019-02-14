رسالة "خطية" إلى أردوغان... ماذا يريد البشير وكيف ردت تركيا

وقال الوزير التركي خلال لقاء مع حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي مبعوث الرئيس عمر البشير والوفد المرافق له في أنقرة بحضور سفير السودان لدي أنقرة يوسف الكردفاني، إن بلاده ستواصل الجهود الرامية إلى بناء شراكة استراتيجية بين البلدين وتطويرها عبر تنفيذ المشروعات المتفق علي تنفيذها في السودان، وفقا لصحيفة "سوداني".

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وأكد جاويش أوغلو أنه سيزور السودان قريبا من أجل التحضير الجيد لانعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسي البلدين.

وكان ممتاز قد وصل أنقرة اليوم حاملا رسالة خطية من البشير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة وزير الإعلام والاتصالات بشارة جمعة أرو، وسامية أحمد محمد عضو المجلس الوطني.

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واطلع الوفد الجانب التركي على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وقال وزير الإعلام والاتصالات إن اللقاء تطرق كذلك للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويلتقي الوفد اليوم الخميس في إطار برنامج زيارته التي تستمر ثلاثة أيام نائب الرئيس التركي السيد فؤاد أقطاي وجودت يالماز رئيس حزب العدالة والتنمية وأمر الله إيشلار رئيس مجموعة الصداقة التركية السودانية بالبرلمان التركي ومع عدد من أعضاء البرلمان.

ويشهد السودان احتجاجات، تضم المئات في الأغلب، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، أطلق شرارتها ارتفاع أسعار الغذاء ونقص السيولة النقدية وتحولت منذ ذلك الحين إلى تعبير عن معارضة البشير.