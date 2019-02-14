تحذيرات: #الأطعمة الغنية بالدهون تسبب مرضاً يهدد حياة الإنسان

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت دراسة علمية حديثة أن أضرار تناول الأطعمة الدهنية والسكرية لم تقتصر على زيادة الوزن وأمراض السمنة، لكنها يمكن أن تسبب مرضاً خطيراً يهدد الحياة.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، توصل الباحثون من خلال دراسة الفئران إلى أن الأطعمة الدهنية والسكرية يمكن أن تسبب تسمم الدم، بغض النظر عن مستوى الصحة أو الوزن.

ويموت ما لا يقل عن 46 ألف شخص كل عام في المملكة المتحدة البريطانية؛ نتيجة لمرض تسمم الدم؛ وهو استجابة مناعية للعدوى التي تؤدي إلى فشل الأجهزة الحيوية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بقيادة “بروك نابير”، أستاذ علم الأحياء المساعد في جامعة بورتلاند الحكومية، بإطعام الفئران حمية غذائية مختلفة.

Advertisements

كان النظام الغذائي الأول هو النظام الغذائي الغربي (WD)، الذي وصف بأنه منخفض في الألياف وعال في نسبة الدهون والسكر، النظام الغذائي الآخر كان حمية صحية غنية بالألياف (SC).

وأظهرت الدراسة أن الفئران التي تناولت النظام الغذائي الغربي WD عانت من زيادة في الالتهابات المزمنة وتسمم الدم وارتفاع معدلات الوفيات، مقارنة بـالفئران التي غذيت بنظام غذائي عادي.

وقال البروفيسور “نابيير” إن هذه النتائج تشير إلى أن الفئران تعاني من تسمم الدم أكثر حدة، وتموت بشكل أسرع بسبب شيء ما في نظامها الغذائي، وليس بسبب زيادة الوزن.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد المستشفيات على مراقبة وجبات المرضى في الرعاية المركزة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بتسمم الدم.