شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه.. أمطار رعدية متوقعة على محافظات مكة تستمر 10 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: رنيه ،الخرمة، المويه، ومركز ظلم، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.