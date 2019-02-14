شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عناوين فروع ومكاتب وزارة العمل.. وجميع الخدمات المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 86 خدمة مختلفة موضحة على موقعها في شبكة الإنترنت، 44 منها في فرع العمل و42 في التنمية الاجتماعية.

ويقدم موقع وزارة العمل خدمات مميزة للأفراد والمؤسسات والجهات الربحية كذلك.

تعرف على عناوين فروع ومكاتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مستوى المملكة (من هنا)

عنوان موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على (خرائط قوقل) من هنا

تعرف على جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (من هنا)

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العنوان البريدي للوزارة:

المملكة العربية السعودية – الرياض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرمز البريدي 11157

كما يمكن التواصل مع وزير العمل من خلال خدمة الاتصال على الرقم الموحد (19911)

البريد الإلكتروني (الإيميل) لوزارة العمل:

[email protected]

موقع وزارة العمل (من هنا)

بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل (من هنا)