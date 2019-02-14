شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد النهائي لاستقدام الخادمات الإثيوبيات.. والراتب وتكلفة الاستقدام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن استئناف استقدام العاملات المنزليات الإثيوبيات إلى المملكة سيكون خلال الشهر المقبل، براتب 1000 ريال، وبكلفة استقدام تتراوح بين 4-7 آلاف ريال.

Advertisements

وأوضح الراجحي، وفقاً لـ”المدينة”، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفقت مع نظيرتها الإثيوبية على استئناف استقدام العاملات المنزليات الإثيوبيات، وفتح السوق أمام شركات ومكاتب الاستقدام المعتمدة، مع إمكانية تأجير العاملات، حسب العرض والطب وتنافس مكاتب القطاع الخاص.

وتقضي الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بإرسال العمالة المنزلية إلى المملكة عبر برنامج “مساند”، وذلك للتأكد من أن العمالة مستقدمة عبر مكاتب معتمدة مصرح لها من قبل وزارتي العمل في البلدين، وألا يسمح باستقدام العمالة إلا بعد التأكد من حصولها على شهادة تدريب بمدة لا تقل عن 30 يوماً.

بدوره توقع رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسن المطيري، أن تستحوذ العمالة المنزلية الإثيوبية على 50% من سوق العمالة المنزلية بالمملكة، كون أن الاتفاقية تتيح تأجير العمالة، وكون العمالة الإثيوبية هي الأقل سعراً، بالإضافة إلى أنها تتحمل ضغوط العمل، مشيراً إلى أنه يتوقع وصول نحو 10 آلاف عاملة إثيوبية قبل حلول شهر رمضان.