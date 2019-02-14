أنستقرام يقترب من منافسة واتساب في خدمة الرسائل

يجري المسؤولون داخل تطبيق أنستقرام لتبادل الصور، التابع لموقع فيسبوك، اختبارا لخاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل "ويب دي إم إس" من خلال ربط حساباتهم بأجهزة الكمبيوتر بشكل مماثل لما يقدمه تطبيق واتساب، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب موقع engadget.com فإن جين نشون وونج كبيرة المهندسين التقنيين بأنستقرام تقود فريق القسم التقني لاختبار خاصية "ويب دي إم إس"، بحيث لا يقتصر استخدام التطبيق على أجهزة الهواتف الذكية فقط. ولم تصدر أي بيانات من إدارة أنستقرام توضح موعد تفعيل الخاصية الجديدة، خاصة في ظل إعلان إدارة فيسبوك نيتها دمج تطبيقات المراسلة بين فيسبوك ماسنجر وأنستقرام وواتساب.

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