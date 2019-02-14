بلايستيشن 5 يدعم الألعاب الكلاسيكية

كشفت تقارير إعلامية أن جهاز بلايستيشن 5 PlayStation الجديد من سوني Sony يأتي بميزة انتظرها عشاق بلايسيتشن في النسخ السابقة للجهاز؛ حيث تسعى سوني لرفع نسبة مبيعات جهاز الألعاب. وذكر موقع Game runt المتختص بالألعاب الإلكترونية أن شركة سوني قد تطلق ميزة تشغيل الألعاب الكلاسيكية في جهازها المقبل بلايستيشن 5، وفقا للعين الإخبارية. وأشار المصدر إلى أن سوني تسعى إلى إطلاق ألعاب كلاسيكية بتقنية 4K في جهاز بلايسيتشن 5 ولكن صحيفة صن الإنجليزية ذكرت أن الألعاب الكلاسيكية ستدعم تقنية الـHDMI. Advertisements وذكرت صحيفة صن أن شركة سوني قدمت طلب براءة اختراع لتشغيل الألعاب الكلاسيكية. وأقدمت سوني على هذه الخطوة بعد مطالبات عديدة من مستخدمي بلايسيتشن بإطلاق ميزة تسمح لهم بتجربة الألعاب المفضلة والكلاسكية في جهاز حديث. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن جهاز سوني بلايسيتشن 5 سيطلق في نهاية عام 2019.

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