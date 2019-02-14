الإمارات تبرم صفقة لشراء طائرات بـ21.4 مليار دولار

أبرمت الإمارات صفقة مع شركة إيرباص لشراء طائرات بقيمة 21.4 مليار دولار ،وفقا لقائمة الأسعار الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الاتفاق يشمل 40 طائرة (إيه 330 -900) و30 طائرة (إيه 350 – 900)، مشيرة إلى أن ذلك أحدث ما تنتجه الشركة.

ومن المقرر أن تتم عملية التسليم بدءا من عام 2021 و2024 على الترتيب.

من جهتها قالت إيرباص إنها ستنهي إنتاج طائراتها من طراز إيه 380 بحلول عام 2021 .

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