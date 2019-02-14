خالد بن سلمان: النظام الإيراني يشكل التهديد الأول لأمن المنطقة

اسماء السيد - واشنطن: أكد السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان أن النظام الإيراني يشكل التهديد الأول لأمن المنطقة.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدات على تويتر: "استولى نظام الملالي على الحكم في إيران منذ أربعين عاماً، شهد خلالها الشعب الإيراني تراجعاً في مستوى المعيشة، ووقف تام للتنمية الاقتصادية والبشرية، ولايزال هذا النظام يبدد أموال شعبه في دعم الإرهاب والتطرف والطائفية وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن نظام طهران مستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في السعودية واليمن.

