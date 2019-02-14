اسماء السيد - واشنطن: أكد السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان أن النظام الإيراني يشكل التهديد الأول لأمن المنطقة.
وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدات على تويتر: "استولى نظام الملالي على الحكم في إيران منذ أربعين عاماً، شهد خلالها الشعب الإيراني تراجعاً في مستوى المعيشة، ووقف تام للتنمية الاقتصادية والبشرية، ولايزال هذا النظام يبدد أموال شعبه في دعم الإرهاب والتطرف والطائفية وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأضاف أن نظام طهران مستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في السعودية واليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: النظام الإيراني يشكل التهديد الأول لأمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.