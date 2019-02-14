شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعتقل أبرز قيادى داعش فى درنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسمارى أن قوات الجيش تمكنت من القبض على القيادى البارز بتنظيم داعش الإرهابى والذى يدعى "حافظ مفتاح الضبع " فى المدينة القديمة بدرنة.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، عن المسمارى قوله "إن الضبع سيكون بمثابة الصندوق الاسود الذى سيكشف من خلاله عن معلومات خطيرة عن التنظيم الإرهابى".. مضيفا "أن طرابلس لا مانع لديها فى أن تشارك تونس والجزائر فى التحقيق مع الإرهابى الداعشى".
وأوضح مصدر ليبى- فى تصريحات لبوابة الوسط الليبية، الليلة الماضية- أن الضبع المكنى بأبى أيوب أحد القيادات الإرهابية المطلوبة، وهو الناطق الرسمى باسم مجلس شورى مجاهدى درنة قبل أن يكلف الإرهابى محمد المنصورى خلفًا له.
ولفت المصدر إلى أن الضبع كان يقضى حكمًا بالسجن فى تونس لمدة 20 سنة، بعد تورطه فى عملية إرهابية جرت فى منطقة الروحية، مشيراً إلى أن السلطات التونسية أفرجت عن الضبع فى يوليو 2014 فى صفقة تبادل بعد خطف دبلوماسيين تونسيين فى طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى يعتقل أبرز قيادى داعش فى درنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.