نتنياهو يكشف عن لقاء مرتقب مع وفد السعودية في مؤتمر "وارسو"

وقال نتيناهو، مجيبا عن سؤال الصحفيين فيما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط: "نعم".

والتقى نتنياهو، يوم أمس الخميس، وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، وشدد الطرفان على تبني رؤية جديدة بشأن المستقبل تهدف لتعزيز جهود السلام في المنطقة وتحقيق الازدهار لجميع الشعوب.

يشار إلى أن القناة العبرية الـ13، قد ذكرت مساء الأربعاء، أن يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته بالفندق الذي يقيم فيه خلال حضوره لمؤتمر "وارسو" في العاصمة البولندية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن عشرات الدول، بينها دول عربية مثل البحرين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، بالتوازي مع حضور عدد من الدول الأوروبية بمستوى تمثيلي أدنى من وزير خارجيتها للمشاركة في أعمال المؤتمر.