دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. خادم الحرمين يشارك في أداء العرضة احتفالًا بمشاريع الرياض

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أداء العرضة السعودية، وذلك بعد تدشينه المئات من المشاريع التنموية في منطقة الرياض.

ودشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من المشروعات التنموية في منطقة الرياض، بتكلفة بلغت قيمتها 338 مليار ريال.

ورعى خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الأربعاء، في قصر الحكم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتهدف المشروعات التنموية التي تم تدشينها بالرياض؛ لتحسين جودة الحياة، وتشمل مختلف المجالات التعليمية والصحية، والاستثمارية والتنموية والرياضية، وفق العربية.

ويبلغ عدد المشروعات 2830 مشروعًا، بقيمة 338 مليار ريال، وبلغ ما تم إنجازه فعليًا منها 931 مشروعًا.

وفيما يلي تفاصيل المشروعات:

- 19 مشروعًا تعليميًا بقيمة 899 مليون ريال

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- تدشين 7 مدن طبية ومستشفيات كبرى بقيمة 11.33 مليار ريال

- تنفيذ 14 مشروعًا في قطاع الكهرباء بقيمة 26 مليار ريال

- تدشين 20 مشروعًا للصرف الصحي وتصريف السيول بقيمة 2.89 مليار ريال

- تدشين 10 مشروعات سكنية بقيمة 7 مليارات ريال

- تنفيذ 66 مشروعًا تجاريًا وصناعيًا بقيمة 10.4 مليار ريال توفر آلاف فرص العمل

- مشروع كبير لإنشاء بحيرات جنوب الرياض بمساحة 315 ألف متر مربع

- إنشاء مدن رياضية على مساحات كبيرة بإمكانات متقدمة

- تحويل الرياض لمدينة خضراء عبر الحدائق والمطلات المائية.