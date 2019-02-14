المدفعية المصرية تضاعف إمكانياتها

وتملك القوات المسلحة المصرية نحو 300 مدفع شيلكا حسب "روسيسكايا غازيتا". وتم تحديث بعضها. وتضمنت العملية التحديثية تطوير المعدات الإلكترونية وتزويد "شيلكا" بصواريخ أرض/جو الموجهة ذاتيا. ​ وكانت نتيجة ذلك أن إمكانيات "شيلكا" للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف الجوية خصوصا الطائرات المروحية والصواريخ الجوالة (كروز) وطائرات "درون"، ازدادت إلى حد كبير. وخرج مدفع "شيلكا"، وهو مدفع ذاتي الحركة، إلى حيز الوجود في روسيا في القرن الماضي. ولا تزال جيوش حوالي عشرين دولة تستفيد من مدافع "شيلكا" التي خاضت الكثير من التجارب القتالية وقاتلت ببراعة خصوصا في الشرق الأوسط. Advertisements واستخدمها الجيش السوري ضد الأهداف الأرضية خلال الحرب ضد الإرهاب. وبالإضافة إلى مصر يجري تحديث مدافع "شيلكا" في دول أخرى مثل الجزائر.

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