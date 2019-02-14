السعودية ترد على عقد لقاءات سرية مع إسرائيل وتوجه رسالة إلى نتنياهو

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وأجرى الفيصل، حوارا مع شبكة "CNN"، وصف فيه، التصريحات الإسرائيلية القائلة بوجود علاقات سعودية إسرائيلية بأنها ضرب من الخيال، مشددا على أن "موقف السعودية تجاه فلسطين لم يتغير، والأحاديث الإسرائيلية التي تنقل عن عقد لقاءات في السر بين الجانبين السعودي والإسرائيلي ضرب من الخيال، وغير صحيحة".

ولفت الأمير السعودي إلى أن "الملك سلمان التقى الرئيس الفلسطيني في الرياض، وأكد أن موقف السعودية لم يتغير تجاه فلسطين".

وردا على سؤال بشأن غياب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن للقاء الملك سلمان بالرئيس الفلسطيني بمحمود عباس، قال تركي الفيصل إن ذلك "جاء بسبب ارتباطاته، ولا يجب قراءة شيء في هذا الصدد حول مسألة موقفه من إسرائيل، وأن الملك يمثل السعودية، وولي العهد يتبع أوامر الملك".

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وكانت القناة العبرية الـ"13"، أجرت مساء أمس، حوارا مطولا مع الأمير السعودي، تركي الفيصل، والذي أوضح من خلاله أن السلام بين السعودية وإسرائيل يمر عبر طريق رام الله الفلسطينية. وقال إنه "لن يكون هناك تطبيع كامل دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية ككل، وبأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مخادع ويحاول خداع شعبه بالوعود الفارغة".

وبشأن سير التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال تركي الفيصل إن "العملية القضائية جارية، ولا يجب على الناس أن تتوقع إنهاء الأمر قبل أن تنتهي العملية"، مؤكدا أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بريئ من المعرفة المسبقة بمقتل خاشقجي.

وعلق على حديث السيناتور تيم كين عن تحميل السعودية المسؤولية قضية خاشقجي: "اعتقد أن على السيناتور أن يطبق معياره على كونغرسه وقيادته فتلك الحرب التي خاضتها أمريكا على العراق كانت مبنية على تقارير استخباراتية مفبركة، فأين المقارنة هنا؟".