- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أمهلت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حجاج الداخل كافة حتى 16 من جمادى الآخرة الجاري لإعادة مستحقات الحجاج عن فرق قيمة تذاكر قطار المشاعر لموسم الحج الماضي 1439، وتقديم ما يثبت الإعادة، وإيضاح عدد من لم تتم الإعادة لهم، وتوضيح أسباب عدم الإعادة.
وأوضحت الوزارة في تعميم أصدرته الإدارة العامة لحجاج الداخل أنها تلقت بلاغات وشكاوى من بعض المواطنين والمقيمين بعدم استلامهم مستحقاتهم المالية، مشددة على وجوب إعادتها، وأنها ستراعي عند تقييم أداء الشركات والمؤسسات عدم التجاوب والإفادة خلال الفترة المحددة.
يذكر أنه تم استحصال مبلغ 400 ريال كقيمة تذاكر القطار من الحجاج عبر المسار الإلكتروني خلال موسم الحج الماضي، بينما قامت الشركات بشراء التذاكر بـ250 ريالا، ما اضطر الوزارة إلى مطالبة الشركات بإعادة 150 ريالا لكل حاج، إضافة إلى 7.5 ريال قيمة ما حصل كضريبة مضافة.
كانت هذه تفاصيل خبر #الحج: إمهال الشركات 6 أيام لإعادة مستحقات لحجاج الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.