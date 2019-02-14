تصدعات في الجسر المؤدي لمطار الملك فهد الدولي بـ #الدمام

صحيفة الخليج الالكترونية

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين مقاطع مصورة لأحد جسور ضاحية الدمام، تعرض لبعض التصدعات، ما يشكل خطراً على مستخدميه.

في الوقت الذي أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أنه وبخصوص مقطع الفيديو المتداول عن جسر تقاطع طريق أبو حدرية مع طريق الملك فهد (المطار) بالدمام، فإن هذا الجسر ضمن عدد من الجسور التي تم اعتماد المبالغ المالية لإصلاحها والبالغ عددها (22) جسراً، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (38) مليون ريال، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح جسري الجعيمة كمرحلة أولى.

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وأضاف “الغامدي” بأنه تم الانتهاء من فحص جميع جسور المنطقة الشرقية البالغ عددها (332) جسراً من قبل استشاري متخصص تعاقدت معه الوزارة، موضحاً أن المرحلة الثانية من أعمال الإصلاح ستشمل خمسة جسور بتقاطع طريق أبوحدرية مع طريق الملك فهد (المطار)، وخمسة جسور تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الجبيل، ثم إصلاح جسري تقاطع صفوى المطار، وجسري صفوى وجسري رأس الغار بطريق الجبيل وجسري تقاطع طريق أبوحدرية الخفجي مع طريق أبوحدرية حفر الباطن، كما يجري العمل حالياً بإصلاح جسري الأنابيب على طريق أبوحدرية.

وأفاد “الغامدي” بأن الأضرار الظاهرة في الفيديو عبارة عن سقوط لبعض أجزاء من الغطاء الخرساني لجانب بلاطة الجسر، وهي أضرار لا تؤثر على سلامة الجسر من الناحية الإنشائية.

وأكد “الغامدي” أنه قد تمت إزالة جميع أجزاء الغطاء الخرساني المنفصلة عن جسم الجسر (الشظايا) لمنع سقوطها على المركبات قبل أسبوعين لحين البدء في الإصلاحات الدائمة المقررة للجسر في هذا الموقع بعد أن تم اعتماد طريقة الإصلاح لها، مشيراً إلى أن طريقة الإصلاح تشمل رفع بلاطة الجسر وإصلاح مناطق الفواصل الداخلية، وتغيير مساند التحميل مع إصلاح الخرسانات المتضررة ومعالجة حديد التسليح بها أو استبداله، ومن المقرر أن يبدأ إصلاح هذا الموقع خلال أسبوعين بعد أخذ التصاريح.