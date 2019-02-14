شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أطفال يتسلقون «وانيت» في أحد شوارع مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد تسلق مجموعة من الأطفال إحدى الشاحنات في الشارع بمكة المكرمة، معرّضين حياتهم للخطر. وأظهر المقطع، مجموعة من الأطفال يبدو أنهم من إحدى الجنسيات الأفريقية خلال تسلقهم مركبة من نوع “وايت” كوسيلة للتنقل، معرّضين حياتهم للخطر.

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