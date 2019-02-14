شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خادم الحرمين يزور مكتبه السابق عندما كان أميراً للرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تناقل المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الخميس) فيديو لحظة دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مكتبه السابق بقصر الحكم في الرياض عندما كان أميرا على الرياض، وذلك بعد انتهائه من تدشين عدد من المشاريع في العاصمة.

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واطلع الملك سلمان على شاشة تعرض ما تنقله كاميرات مراقبة، فيما أوضح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر للملك سلمان بأن هذه الكاميرات تنقل كل الأعمال في شوارع الرياض.

واستعرض خادم الحرمين على مكتبه بعض ذكرياته الدراسية ونشأته ومكان عمله السابق، وذلك عبر ألبوم صور.