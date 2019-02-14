ترمب سيستخدم الفيتو ضد قرار وقف دعم عمليات التحالف في اليمن

اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب انه سيستخدم الفيتو لتعطيل قرار مجلس النواب الأميركي بشأن وقف دعم عمليات التحالف في اليمن. وكان مجلس النواب صوت مساء أمس، على مشروع القرار بموافقة 248 عضواً واعتراض 177 آخرين.

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