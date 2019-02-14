دبي - بواسطة محمد فارس © صور.. النمر الأسود الحقيقي يظهر بعد غياب 110 سنوات النمر الأسود.. الصورة من الجارديان

القاهرة- مصراوي:

بعد مرور نحو 110 سنوات على التقاط صورة نادرة للنمر الأسود عام 1909 في أثيوبيا، نجح المصور بورارد لوكاس، في التقاط مجموعة مذهلة من الصور لهذا الحيوان النادر.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن لوكاس استمع إلى روايات عدد من سكان منطقة لايكيبي في كينيا، تحدثوا فيها عن وجود النمر الأسود النادر في منطقتهم الإنجليزي، واستخلص منهم المسارات المحتملة لحركة الحيوان، ونصب في عدة أماكن المسار كاميرات ذكية تعمل بخاصية استشعار الحركة، على أمل أن تنجح إحداها في اصطياد لقطات للحيوان. © النمر الأسود 2.. الصورة من الجارديان النمر الأسود 2.. الصورة من الجارديان

ومرت أيام عديدة لم تلتقط الكاميرا خلالها شيئا، وقبل أن يضربه اليأس، كانت المفاجأة. وكتب بورارد لوكاس على مدونته: نظرت بسرعة إلى الفخ الأخير، ولم أتوقع أن أجد الكثير.. أثناء استعراضي الصور توقفت وألقيت نظرة على إحداها وأنا غير مصدق، كان أمامي زوجان من العيون محاطان بالظلام الداكن.. إنه نمر أسود".​ © النمر الأسود 3.. الصورة من الجارديان النمر الأسود 3.. الصورة من الجارديان