رد اللواء إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية، على سؤال "هل يعد من يبلغ عن جريمة ما في منطقته أنه مرشد أو مخبر لوزارة الداخلية"، قائلا إن المواطن لو لم يتبرع بتلك المعلومات للأجهزة الأمنية ستقع مشكلة في المجتمع، موضحا أن الجرائم الإرهابية إذا استهدفت منشأة، دون أن يبلغ شخص بما لديه من معلومات عنها، فهو شريك في الجريمة.
وأضاف "يوسف"، خلال استضافته في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، مساء الأربعاء، أن منظومة الأمن تعتمد على كل من الشرطة والشعب وليس الشرطة فقط، والدليل أن في حالات الحرب الجميع يدخل تحت التعبئة، والجميع يشارك لحماية أمن الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير: من لم يبلغ عن جريمة إرهابية يعلم بها قبل وقوعها شريك فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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