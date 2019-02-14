خبير: من لم يبلغ عن جريمة إرهابية يعلم بها قبل وقوعها شريك فيها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

رد اللواء إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية، على سؤال "هل يعد من يبلغ عن جريمة ما في منطقته أنه مرشد أو مخبر لوزارة الداخلية"، قائلا إن المواطن لو لم يتبرع بتلك المعلومات للأجهزة الأمنية ستقع مشكلة في المجتمع، موضحا أن الجرائم الإرهابية إذا استهدفت منشأة، دون أن يبلغ شخص بما لديه من معلومات عنها، فهو شريك في الجريمة.

وأضاف "يوسف"، خلال استضافته في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، مساء الأربعاء، أن منظومة الأمن تعتمد على كل من الشرطة والشعب وليس الشرطة فقط، والدليل أن في حالات الحرب الجميع يدخل تحت التعبئة، والجميع يشارك لحماية أمن الوطن.