شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العسكرية الروسية توسع منطقة دورياتها فى الشمال السورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت الشرطة العسكرية الروسية نطاق عملها فى أراضى شمالى سوريا المحاذية لمناطق سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.
ودخلت دورية للشرطة العسكرية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس، أمس بلدة عوشرية ذات الأغلبية الكردية والواقعة شمالى منبج على مبعدة كيلومتر فقط من مواقع الفصائل المسلحة، كما أقام الجيش السورى مخفرا على خط التماس فى هذه المنطقة مؤخرا، فيما تعمل الشرطة الروسية على تأمين المنطقة حتى خط التماس.
وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد دخلت الشمال السورى مطلع يناير الماضى بهدف الحيلولة دون وقوع استفزازات فى المنطقة بعد انتشار نقاط للجيش السورى فيها، وذلك إثر قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا واستعدادات أنقرة لشن عملية عسكرية تستهدف مناطقة سيطرة الفصائل الكردية.
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