شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن رفع التحذيرها لمواطنيها المسافرين إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية، رفع التحذير الذى كانت قد سبق وأصدرته لمواطنيها المسافرين إلى لبنان. صرح بذلك سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، مشيرا إلى أن القرار قد جاء فى ضوء انتفاء المسببات الأمنية التى كانت قد دعت المملكة العربية السعودية لتحذير مواطنها من السفر إلى لبنان.

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