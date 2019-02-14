مصرع 7 من ميليشيات الحوثى فى كمين بالحشاء بمحافظة الضالع باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى سبعة من ميليشيات الحوثى مصرعهم، أمس الأربعاء، فى كمين محكم نفذه الجيش اليمني، فى مديرية الحشاء غربى محافظة الضالع جنوبى البلاد.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، استدرجت مجموعة من الميليشيات إلى منطقة "نجد المكلة"، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ.
وأسفرت المواجهات عن مصرع سبعة من عناصر الميليشيا، وأسر أربعة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم تابع لها.
فى السياق ذاته، تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، من السيطرة على التباب المطلة على خط "الزقماء" الرابط بين مديرية الحشاء منطقة "سناح"، والمناطق المجاورة لمديرية قعطبة، عقب معارك تكبدت خلالها المليشيا قتلى وجرحى فى صفوفها.
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