أنور قرقاش: تمرين مشترك مع الجيش العمانى لتطوير العمل فى ظل تحديات المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن التمرين المشترك "تعاون 2" بين القوات البرية الإماراتية، والجيش العمانى، يأتى ضمن التمارين المشتركة لتطوير العمل فى ظل التحديات الحالية.
أنور قرقاش
وقال قرقاش:"التمرين المشترك "تعاون 2" الذي استمر لمدة أسبوعين بين القوات البرية الإماراتية والجيش السلطاني العُماني يأتي ضمن التمارين المشتركة لتطوير العمل في ظل التحديات الحالية بالمنطقة، نعتز بعلاقتنا مع عُمان ويربطنا الماضي والحاضر والمستقبل".
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