عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء فى الأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت دفعة جديدة من المهجرين السوريين، اليوم الأربعاء، قادمين من مخيمات اللجوء فى الأردن عبر معبر (نصيب – جابر) الحدودى إلى مناطقهم التى طهرها الجيش العربى السورى من الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عددًا من الأسر تضم عشرات الأفراد معظمهم نساء وأطفال عادوا من مخيمات اللجوء فى الأردن، وأمنت الجهات المعنية عددًا من الحافلات لتقل العائدين إلى قراهم وبلداتهم بعد استكمال إجراءات الدخول البسيطة وتقديم الخدمات الصحية للمحتاجين منهم.
وكانت دفعة من المهجرين عادت عبر معبر (نصيب) فى الـ 30 من الشهر الماضى إلى مدنهم وبلداتهم فى دمشق وريفها ودرعا.
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