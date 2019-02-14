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تونس تعلن مشاركتها فى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ يوم 24 فبراير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تونس اليوم عن مشاركتها فى أعمال أول قمة عربية – أوروبية، والتى تسضيفها مدينة شرم الشيخ يومى 24 و 25 فبراير الجارى بمشاركة القادة العرب والأوروبيين.

وقالت الرئاسة التونسية - فى بيان لها اليوم - إن الرئيس التونسي، الباجى قائد السبسي، ناقش اليوم مع وزير الشئون الخارجية، خميس الجهيناوي، مشاركة بلاده فى هذه القمة التى تعقد لأول مرة.

ومن المنتظر أن تتناول القمة عددا من القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة فى منطقة البحر المتوسط كالوضع فى ليبيا والأزمة السورية وعملية السلام ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربى والأوروبى فى مختلف المجالات.

ووافق القادة العرب على عقد أول قمة عربية أوروبية خلال القمة العربية التى عقدت فى البحر الميت فى مارس 2017، وتم اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافتها.

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