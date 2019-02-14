مقتل 3 يمنيين فى انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا جنوبى الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى رجل وامرأتان مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثى، فى مديرية حيس جنوبى محافظة الحديدة غربى البلاد. وذكرت مصادر محلية للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن عبوة ناسفة انفجرت فى قرية "الدوح"، ما تسبب فى استشهاد المواطن وشقيقتين. Advertisements وأضحت المصادر أن المواطنين الثلاثة كانوا يستقلون دراجة نارية ويمرون فى الطريق العام، عندما انفجرت بهم العبوة. تجدر الأشارة إلى أن ميليشيات الحوثى تتعمد زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة ، المحرمة دوليًا بشكل عشوائى وكثيف فى المناطق التى يتم طردها منها، مما تسبب فى سقوط المئات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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