شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمنى عراقى: تدمير كهوف وأنفاق لـ"داعش" جنوب غربى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمرى، عن تدمير كهوف وأنفاق لتنظيم داعش الإرهابى، ومقتل أربعة عناصر من التنظيم جنوب غربى الموصل.

وقال الشمرى ـ فى حديث لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن "قوة من (سوات) التابعة لقيادة شرطة نينوى نفذت عملية أمنية بإسناد جوى من قبل قوات التحالف وبناء على معلومات استخبارتية دقيقة عن وجود كهوف وأنفاق فى سلسلة جبال باخيرة المحاذية لقرية الحسينة يتخفى فيها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنه "تم مداهمة الكهوف والأنفاق وتم الاشتباك مع أربعة عناصر من عصابات داعش وتم قتل ثلاثة منهم وقام الداعشى الرابع بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف داخل أحد الكهوف"، مؤكدًا "تدمير جميع الكهوف والأنفاق".